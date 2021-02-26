Памфилова сочла перенос выборов в Госдуму невозможным и нецелесообразным

Глава Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с политологами заявила, что считает перенос выборов в Госдуму на более ранний срок технически невозможным и нецелесообразным, передает "Интерфакс".

"Сегодня я сказала, что до 20 июня президент уже должен издать указ [о старте избирательной кампании]. Кто готов к переносу? Я считаю, что речи об этом быть не может. Избирательный процесс будет запущен уже скоро. Это [перенос выборов] технологически невозможно, нереально и нецелесообразно", - сказала Памфилова.

Окончательное решение о проведении трехдневного голосования на выборах в Госдуму комиссия примет после того, как они будут назначены президентом Владимиром Путиным. Она напомнила, что у ЦИКа будет 10 дней после объявления о старте кампании, чтобы определиться, в каком формате будет проходить единый день голосования.

Выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года. Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявлял, что вариант досрочных выборов в начале лета не исключен, при этом представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что ему неизвестно о подобных планах.