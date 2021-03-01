Вишневский напомнил Беглову, что КС не считает ношение масок на митингах сокрытием лиц

Петербургский депутат Борис Вишневский, сочтя позицию Смольного относительно митингов во время пандемии противоречащей позиции Верховного и Конституционного судов, отправил новое письмо губернатору на ту же тему. В своем обращении к Александру Беглову политик указывает, что медицинская маска, в отличие от балаклавы, не является предметом, при помощи которого на политических акциях люди могут умышленно скрывать лица. Об этом сказано в постановлении ВС 2018 года и определении КС 2016 года.

"Поэтому не существует никакого конфликта между обязанностью носить медицинские маски и обязанностью не скрывать лицо на митинге", - делает вывод "яблочник".

В связи с этим Вишневский повторно просит внести изменения в постановление Смольного №121 и позволить выражать петербуржцам свое мнение на улицах - с соблюдением всех противоэпидемических мер предосторожности.

"Готов помочь с повышением квалификации сотрудников Смольного, которые этих решений не знают и готовят для губернатора безграмотные ответы", - прокомментировал он свой спор с городским правительством в собственном Telegram-канале.

Ранее Беглов объяснял продолжающийся запрет на публичные мероприятия требованиями ФЗ о митингах, а также давал понять, что снять его можно только с разрешения Роспотребнадзора.

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