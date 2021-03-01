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13:18

СЖ Петербурга недоволен итогами проверки ГУВД в связи с задержаниями журналистов на протестах

фото ЗакС политика СЖ Петербурга недоволен итогами проверки ГУВД в связи с задержаниями журналистов на протестах

Союз журналистов Петербурга и Ленобласти получил официальный ответ от петербургского главка полиции, в который организация пожаловалась в связи с массовыми задержаниями сотрудников СМИ на несанкционированных акциях протеста 23 и 31 января. Из ответа следует, что при задержании и доставлении в полицейские участки журналистов не было допущено никаких правонарушений. В ОВД силовикам якобы нужно было подтвердить личности задержанных и их статус. При этом СЖ обращает внимание, что запрос был адресован начальнику ГУВД Роману Плугину, а ответ пришел от руководителя управления информации ГУВД Вячеслава Степченко. Последний также напомнил, что ни на кого из медиасотрудников не составили административный протокол. Однако Союз журналистов акцентирует внимание на других аспектах проверки: по данным организации, все необходимые данные силовикам удалось получить от сотрудников СМИ уже в момент задержания.

"Почему именно в значительно удаленных от места проведения акции отделах полиции проверка личности журналистов и их целей оказались "качественнее", чем это могло быть при задержании — профессиональный секрет полиции", - говорится в заявлении.

Кроме того, по мнению авторов заявления, коллеги Степченко могут плохо знать законодательство. На это СЖ указывает приводимое в тексте соображение, что журналисты не заявляли в МВД о нарушении своих прав.

"Для проверки таких фактов не требуется заявления конкретно пострадавшего лица. В то время как сообщения СМИ (а их по январским задержаниям более чем достаточно, включая фото- и видеосвидетельства), напротив, являются предусмотренными законом основаниями для начала проверки", - напоминают в Союзе журналистов.

Напомним, что 23 и 31 января в городе прошли крупнейшие в новейшей истории несанкционированные акции протеста в поддержку преследуемого государством политика Алексея Навального. На акции 31 января журналистов не только задерживали, вопреки всем имевшимся у них внешним атрибутам сотрудников СМИ, выполняющих редакционное задание, но и применяли к ним физическую силу.

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