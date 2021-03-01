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1 марта, 15:29

КПРФ обратилась к Макарову из-за недопуска журналистов телеканала "78"

фото ЗакС политика КПРФ обратилась к Макарову из-за недопуска журналистов телеканала "78"

Депутаты КПРФ 1 марта направили обращение спикеру Заксобрания Петербурга Вячеславу Макарову, в котором попросили указать причины отказа в допуске съемочной группы телеканала "78" в Мариинский дворец в дни февральских заседаний. Документ опубликовала в своем Telegram-канале замглавы фракции Ирина Иванова.

Авторы письма попросили назвать количество журналистов, которые могут находиться в Большом зале в дни пленарных заседаний согласно действующей квоте. Также депутаты КПРФ захотели увидеть документ, которым было установлено это ограничение, и узнать, сколько сотрудников СМИ было аккредитовано и реально присутствовало на заседаниях 3, 10 и 17 февраля.

В обращении говорится, что о проблемах с допуском в Мариинский дворец парламентариям сообщил главный редактор телеканала "78" Александр Анучкин. Ранее после его письма свое видеообращение к Макарову записал единоросс Андрей Анохин. Депутат призвал спикера ЗакСа пустить съемочную группу на следующее заседание городского парламента и объявил о начале "челленджа". Он призвал петербуржцев выкладывать в соцсетях свои высказывания на тему свободы слова с хэштегом #78говори. 

За первые 15 часов "челленджа" в Instagram его поддержали только сотрудницы благотворительного фонда "Мы тоже тут", который помогает людям с инвалидностью. На официальном странице фонда появилось видеообращение к Макарову с просьбой допустить журналистов телеканала "78" на заседание 3 марта, "так как право на свободу слова закреплено в Конституции Российской Федерации". 

Напомним, журналистов телеканала "78" впервые не пустили в Мариинский дворец 2 декабря. Канал связал это со своими критическими сюжетами в адрес городского парламента. В ЗакСе заявили, что у съемочной группы при себе не было справок, подтверждающих отрицательные результаты анализов на COVID-19. Обычно такие справки для присутствия в городском парламенте не требуются. На следующий день ЗакС ввел квоты на посещение мероприятий сотрудниками СМИ с учетом возможности размещения всех желающих в залах Мариинского дворца. Всем аккредитованным журналистам аннулировали пропуска, попасть внутрь на пленарное заседание или заседание профильной комиссии стало возможно только по разовым аккредитациям. Необходимость нововведений в ЗакСе объяснили пандемией коронавируса. 

В феврале телеканал "78" подал в суд на городской парламент из-за систематического недопуска своих журналистов в Мариинский дворец.

Телеканал "78" входит в холдинг "Национальная медиа группа", связанный с банком "Россия" Юрия Ковальчука. Совет директоров холдинга возглавляет Алина Кабаева.


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