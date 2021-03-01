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1 марта, 19:01

Дмитриева связала рост цен на продукты с "неумением или нежеланием регулировать сельскохозяйственный рынок"

фото ЗакС политика Дмитриева связала рост цен на продукты с "неумением или нежеланием регулировать сельскохозяйственный рынок"

Депутат Заксобрания Петербурга Оксана Дмитриева заявила, что считает рост цен на продукты в России результатом неграмотного регулирования сельскохозяйственного рынка, и российским властям для исправления ситуации следует индексировать доходы граждан.

По мнению Дмитриевой, для роста цен на продукты не было объективных причин. "Кризис здесь рукотворный" - приводит слова депутата "Партия Роста".

Дмитриева обратила внимание на то, что цены на продукты выросли на 7,6% на фоне рекордного урожая зерновых, и роста экспорта сельхозпродуктов, причем даже по тем товарным группам, где собственное производство удовлетворяет потребности менее, чем на 50%.

Дмитриева считает, что рост цен связан с "неумением или нежеланием регулировать сельскохозяйственный рынок". Сейчас, когда весь урожай практически продан, отрегулировать цены уже довольно сложно, указала она.

"Для минимизации реальных потерь населения и снятия недовольства следует индексировать денежные доходы граждан, пенсии, пособия. Причем сделано это должно быть за счет федерального бюджета, так как у регионов нет финансовых резервов. Федерации нужно исправлять допущенные ошибки в социальной политике и в сельскохозяйственной политике, а регионы должны сосредоточить свои усилия на сдерживании роста тарифов на ЖКХ и транспорт", - заключила Дмитриева.

Дмитриева считает, что рост цен на продукты внес "определенный вклад в накопленное недовольство людей", что стало "глубинной причиной январских протестов". Другими факторами она назвала пенсионную реформу, сокращение реальных доходов, длительное отсутствие экономического роста и коррупцию.


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