Свыше 200 протоколов: "Радио Свобода" оштрафовали на 39 млн рублей за отсутствие маркировок СМИ-иноагента

Роскомнадзор составил не менее 212 протоколов на "Радио Свобода" и ее гендиректора Андрея Шарыя за отсутствие маркировок иноагента, сумма штрафов уже превысила 39 млн рублей, подсчитало "МБХ медиа".

Протоколы на юрлицо и гендиректора составляются параллельно, по 106 протоколов на каждого. Из них уже рассмотрены 142 протокола. По ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП (нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента) юрлицо штрафуют на 500 тысяч рублей, гендиректора, как должностное лицо, - на 50 тысяч. Таким образом, к 1 марта "Радио Свобода" оштрафовали на 35,5 млн рублей, Шарыя – 3,550 млн. Если к 70 еще не рассмотренным не прибавятся новые протоколы, сумма штрафов может возрости до 58,3 млн рублей.

К середине февраля были составлены 195 протоколов, сумма штрафов составляла 19 млн рублей. Претензии РКН вызывают отсутствие маркировок в материалах проектов медиакорпорации. По данным New York Times, "Радио Свобода" рассматривает возможность закрытия российской редакции, если власти продолжат оказывать давление.

*"Радио Свобода" ключено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента