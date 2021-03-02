Путин поздравил Михаила Горбачева с 90-летним юбилеем

Президент Владимир Путин Владимир Путин поздравил бывшего президента СССР Михаила Горбачева с 90-летием, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин заявил, что Горбачев принадлежит "к плеяде ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности, оказавших значимое влияние на ход отечественной и мировой истории". Он отметил, что "большой профессиональный и жизненный опыт, энергия и творческий потенциал" помогают Горбачеву "активно участвовать в востребованной общественной, просветительской работе, уделять внимание реализации международных гуманитарных проектов". Он пожелал юбиляру "здоровья и всего самого доброго".

Горбачев возглавлял СССР с 1985 года, в 1990-1991 годах был первым и единственным президентом СССР. Путин критично отзывался о распаде Советского Союза: в 2019 году он заявил, что к этому привела "очень неэффективная экономическая политика", которая фактически вызвала "коллапс в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в сфере политической".

фото: kremlin.ru