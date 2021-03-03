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9:24

Суд в Костроме вынес первый в России приговор после январских акций в поддержку Навального

фото ЗакС политика Суд в Костроме вынес первый в России приговор после январских акций в поддержку Навального

Свердловский суд Костромы приговорили 26-летнего местного жителя к полутора годам принудительных работ по делу о применении насилия к полицейскому на акции протеста 23 января, передает "ОВД-Инфо". Проект отмечает, что это первый известный приговор по делу, возбужденному после январских протестов в поддержку Алексея Навального.

В пресс-службе суда не назвали имя подсудимого, предположительно, речь идет об Алексее Виноградове, который признал вину: его дело рассматривалось в особом порядке. Его признали виновным в нарушении ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти).

По версии следствия, мужчина во время протестов в Костроме пытался помешать сотрудникам полиции задержать одного из участников акции. Он сорвал с полицейского форменный головной убор и "нанес целенаправленный удар ногой в область ягодицы, причинив последнему физическую боль и телесное повреждение, которое вреда здоровью не причинило", считали следователи.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы, но решил, что исправление возможно без отбывания наказания в колонии. Поэтому наказание заменено на принудительные работы. Отбывать наказание осужденный будет в специализированном исправительном центре, с его зарплаты будут удерживать 10% в доход государства.

23 января в ряде городов России прошли крупные акции протеста в поддержку Алексея Навального. В Петербурге на нее вышли не менее десятка тысяч человек, несмотря на закрытие центральных станций метро, перекрытие мостов через Неву для пешеходов. Эта акция стала крупнейшей в городе за последние годы.

 

 
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