Макаров сомневается в проигрыше действующих депутатов ЗакСа на праймериз "Единой России"

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров на брифинге 3 марта сообщил, что пока "Единая Россия" окончательно не решила, в каком формате пройдут праймериз перед выборами в седьмой созыв парламента. Обсуждается электронная форма, но дискуссия еще идет, отметил руководитель партии в Петербурге.

Парламентарий отметил, что главное – прозрачность и честность процедуры. Иначе можно потерять доверие избирателей, считает депутат.

Макаров добавил, что сомневается в проигрыше на праймериз опытных действующих депутатов ЗакСа, которые регулярно работают на своих территориях:

- Да, мне задают вопрос: "А может ли действующий депутат Законодательного собрания, который там работает на территории десять, пять лет, который работает ежедневно на этой территории, проиграть праймериз тому или иному кандидату?" Конечно, коллеги, в этом сомневаюсь.

Напомним, ранее в "Единой России" сообщили, что праймериз пройдут по открытой модели. Участие в них смогут принять все желающие, независимо от того, вступил человек в партию или нет. Не получится попасть на праймериз только у осужденных, а также у имеющих иностранное гражданство или иностранные активы.

София Саттарова

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