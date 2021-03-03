ЗакС принял за основу законопроект о составе Генплана Петербурга и уточнении процедуры его одобрения

Депутаты Законодательного собрания 3 марта приняли в первом чтении законопроект, который определяет состав Генерального плана Петербурга. В него должны входить положение о территориальном планировании, карты функциональных зон, карты планируемого размещения объектов регионального значения по этапам реализации Генерального плана и карты границ территориальных единиц города, установленных законами Петербурга.

Также в документе прописано, что включает в себя положение о территориальном планировании: цели пространственного развития в соответствии со стратегией социально-экономического развития города, сроки исполнения этапов реализации Генерального плана и описание функциональных зон. Подробно расписаны в законопроекте основные задачи территориального планирования, содержание карт функциональных зон и другое.

Законопроект предполагает изменение пункта о согласовании Генплана. Администрация губернатора будет обязана при отправлении документа в ЗакС прилагать к нему обоснование в текстовой форме и в виде карт, заключение на проект Генплана от ведомства по охране атмосферного воздуха и материалы по согласованным и несогласованным вопросам – тоже в виде текста и карт.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров считает, что вносимые уточнения помогут избежать застройки зеленых зон и строительства промышленных объектов на жилой территории:

- Таким образом, мы, во-первых, прочно связываем Генплан со стратегией развития города, во-вторых, принимаем меры против всякого рода градостроительных нарушений. Слишком часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда на территории рекреационной зоны, зеленых насаждений вдруг начинает расти гостиничный комплекс или элитное жилье. Либо в жилой застройке начинают возводить промышленное предприятие. Хотите изменить назначение зоны – представьте проект парламенту на этапе стратегического планирования. А депутаты учтут мнение жителей и решат – одобрять его или нет, - сказал Макаров.

Напомним, действие Генплана Петербурга завершилось 1 марта. К этому моменту Смольный должен был представить на согласование новый документ, но не сделал этого. Парламентарии направили губернатору Александру Беглову запрос о том, почему принятие Генплана задерживается. Глава города ответил, что причина в замечаниях от федеральных органов власти к документу, и пообещал, что все будет готово до конца 2021 года.

София Саттарова

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