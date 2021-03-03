Макаров: В почетные граждане Петербурга выдвинуты уже четыре кандидатуры

Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров сообщил журналистам, что уже поданы четыре кандидатуры в почетные граждане Петербурга. Это заслуженный врач России и директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Петр Яблонский, заслуженный артист России Борис Эйфман, научный руководитель Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Юрий Васильев и генеральный директор ЗАО "Биокад" Дмитрий Морозов.

Макаров напомнил, что избрание почетных граждан происходит в мае. Произойдет ли это в 2021 году, он не знает:

- Будут ли избирать, или не будут избраны [почетные граждане] – это уже будет решение всех депутатов Законодательного собрания.

Напомним, в предыдущие годы почетными гражданами Петербурге не избирали никого. Не у дел не первый год остается певица Эдита Пьеха. Вместо нее в 2020 году звания почетных граждан получили директор центра имени Алмазова, руководитель межведомственной группы по противодействию коронавирусу в Петербурге Евгений Шляхто и начальник ГУП "Петербургский метрополитен" Владимир Гарюгин.

София Саттарова

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