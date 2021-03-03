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16:07

Спикер ЗакСа отключил микрофон депутатам после их призывов допустить в парламент канал "78"

фото ЗакС политика Спикер ЗакСа отключил микрофон депутатам после их призывов допустить в парламент канал "78"

Депутат Законодательного собрания Андрей Анохин на заседании 3 марта выступил с предложением о рассмотрении его законопроекта, а затем с трибуны призвал пустить телеканал "78" в парламент. После упоминания СМИ спикер ЗакСа Вячеслав Макаров отключил микрофон Анохину. Призыв "78 говори" он произносил уже без звукоусиления.

Телеканал "78" с декабря 2020 года не пускают на заседания Законодательного собрания. Сотрудникам СМИ отказ объясняют разными причинами. В частности, большим количеством заявок на аккредитацию от средств массовой информации, хотя в зале для СМИ всегда есть свободные места.

Анохин 1 марта запустил флешмоб в поддержку "78" канала. Среди парламентариев в поддержку СМИ выступили депутаты КПРФ, Партии роста и "Справедливой России". Последняя фракция готова выступить в качестве свидетелей по иску телеканала к парламенту. 

Лидер Партии роста Оксана Дмитриева на заседании 3 марта также с трибуны упомянула ситуацию с недопуском телеканала "78" в ЗакС. Она заявила, что парламенту необходимо обсудить эту "недопустимую ситуацию". По словам Дмитриевой, произнесенным с уже выключенным микрофоном, недопуск журналистов противоречит закону о СМИ и может являться нарушением прав депутатов на распространение информации и избирателей на доступ к информации. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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