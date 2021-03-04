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18:08

Тетердинко хочет обеспечить семьи врачей, работающих с ковидными больными, путевками в санатории

фото ЗакС политика Тетердинко хочет обеспечить семьи врачей, работающих с ковидными больными, путевками в санатории

Глава фракции единороссов в петербургском парламенте Александр Тетердинко внес проект поправок к 72 ФЗ, считая недостаточными ныне действующие меры социальной поддержки для медиков. По его мнению, врачам в настоящее время приходится тяжелее остальных и в психологическом, и в физическом плане, что требует более существенного вознаграждения.

"В условиях роста нагрузки на систему здравоохранения проявляемая ими самоотверженность при исполнении своего профессионального долга требует предоставления им дополнительных мер социальной поддержки, более высокого уровня социальных гарантий", - цитирует политика пресс-служба единороссов.

В своем законопроекте Тетердинко предлагает наделить бесплатными путевками в российские санатории врачей, работавших с коронавирусными больными, и членов их семей. При этом дорогу в обе стороны государство тоже должно будет оплатить. Инициатива также предусматривает денежную компенсацию семьям врачей в том случае, если они не воспользуются путевкой.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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