Глеб Павловский рассказал о роли олигархов в победе Ельцина на выборах и о решении об отставке

Политтехнолог Глеб Павловский в интервью "Ленте.ру" рассказал, что считает главными "творцами победы" президента Бориса Ельцина на выборах в 1996 году олигархов, выделивших деньги на его кампанию.

"Там я, думаю, где-то в первой двадцатке [среди "творцов" победы Ельцина]. Первую десятку творцов победы Ельцина составляли миллионеры во главе с Борисом Абрамовичем Березовским, которые дали на это деньги. Если бы этого не было, не было бы ничего. Ельцин продул бы с разгромным счетом. Вторая десятка — это группа Чубайса, в которую я входил. Вот так примерно это выглядело", — сказал Павловский.

Он пояснил, что во время кампании Ельцина он занимался центральной и региональной прессой.

По словам Павловского, Ельцин "висел на волоске", и нового путча политтехнологи ждали "каждый месяц". Он рассказал, что задача найти Ельцину преемника была поставлена на совещаниях в конце 1996 года, а с 1997-го "это целиком поглощало Фонд эффективной политики". Критерии к преемнику определял сам Ельцин, отметил Павловский, и это было "суверенное решение".

"Сперва на эту роль в 1997 году выдвинулся Борис Немцов, поначалу очень успешно. Мы занимались его раскруткой, и уже к лету 1997 года его рейтинг превысил рейтинг Зюганова. Но тут началась война против него со стороны двух медиаолигархов, контролировавших телевидение, — Гусинского и Березовского. Примерно за год они его уничтожили как кандидата в президенты", - рассказал Павловский.

Затем рассматривала кандидатура Сергея Кириенко, но "экономика уже шла ко дну", и "совершить чудо было нельзя", говорит Павловский. После этого Ельцин начал искать преемника среди силовиков: первым кандидатом был Евгений Примаков. Но он показался "слишком удачной находкой", быстро стал популярен и "повел себя независимо от Ельцина", что последнему не понравилось, рассказал политтехнолог.

Решение о досрочной отставке Ельцина 31 декабря 1999 года была в сценарии выборов, утверждает Павловский.

"Я его докладывал в присутствии [Владимира] Путина на заседании узкого состава штаба в конце лета 1999 года. План был принят и реализован. Хотя Борис Николаевич, конечно, не торопился уходить. Но, увидев результаты думских выборов, успокоился и согласился на эту последнюю часть плана. Но уговаривал его, конечно, не я", - рассказал политтехнологи.