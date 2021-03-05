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11:15

В России выявили более 11 тысяч новых случаев COVID-19

фото ЗакС политика В России выявили более 11 тысяч новых случаев COVID-19

В России за последние сутки зафиксировано 11 024 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Всего за время эпидемии нарастающим итогом выявлено 4 301 159 случаев заболевания. Умерли от коронавируса, по данным штаба, 88 285 человек, 462 летальных исхода добавлены в статистику за последние сутки.

В Петербурге заболели еще 983 человека. Всего за время эпидемии в городе зафиксировали 371 988 случаев COVID-19, 49 963 пациентов пока еще болеют. Число умерших от инфекции увеличилось на 26, по данным штаба, от коронавируса умерли 11 274 петербуржцев.

В Москве, где заболевших больше всего, выявили еще 1 757 случаев заболевания (63 974 москвичей болеют сейчас). В Подмосковье – 750 (35 118 активных случаев болезни).

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