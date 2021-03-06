18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:28

В российских школах заблокируют доступ к "негативной" информации по Wi-Fi

фото ЗакС политика В российских школах заблокируют доступ к "негативной" информации по Wi-Fi

Министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что в российских школах закроют доступ по WI-FI к "негативному" контенту.

"Wi-Fi, который будет в школе, он как раз будет настроен на доступ к верифицированному контенту. Тем самым мы защитим детей от той негативной информации, которая, к сожалению, используется, скажем так, в недобросовестных целях. Это категорически недопустимо", — сказал Кравцов.

Какая именно информация будет оцениваться как негативная, министр не уточнил.

По словам Кравцова, до конца года планируется подключить все городские школы к интернету со скоростью как минимум 100 мб/с, в сёлах - от 50мб/с.

Ранее президент Владимир Путин потребовал от МВД больше обращать внимание на угрозы для совершеннолетних в интернете. При этом Путин говорил, что нельзя забывать о детях, "кто бы и под каким бы ни было предлогом, под каким бы ни было соусом ни пытался хладнокровно использовать" их для "достижения своих собственных эгоистических, хорьковых целей".

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

13:31 Путин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения

11:59 Помощник президента Орешкин заразился коронавирусом

5 марта, 19:00 КГИОП не хочет включать здание ВНИИБ в список объектов культурного наследия

5 марта, 14:54 Глава Петроградского района удивился "количеству негатива" вокруг открытия памятника погибшим от COVID-19 медикам Петербурга

5 марта, 13:25 Двух "другороссов" задержали за акцию в поддержку испанского рэпера в Петербурге

5 марта, 12:21 Мосгорсуд признал законным арест Азара на 15 суток за пост об акции в поддержку Сафронова

5 марта, 11:53 НКО просят Путина разрешить им не отчитываться об иностранном финансировании благотворителей

5 марта, 10:22 Полиция не нашла нарушений в "митинге снеговиков" в Архангельской области

5 марта, 9:31 Глеб Павловский рассказал о роли олигархов в победе Ельцина на выборах и о решении об отставке

4 марта, 18:04 Адвокатское бюро выиграло суд у Университета профсоюзов на 21 тысячу евро


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:44 Путин наградил главу Роспотребнадзора по Петербургу орденом Пирогова

14:12 В НИИ гриппа заявили о наличии антител к коронавирусу у половины жителей Петербурга

13:31 Путин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения

12:26 ЛДПР: Фургалу в СИЗО не позволяют общаться с близкими и не передают все продукты

11:59 Помощник президента Орешкин заразился коронавирусом

11:18 В России выявили еще 11 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — 975

10:28 В российских школах заблокируют доступ к "негативной" информации по Wi-Fi

5 марта, 20:52 В Петербурге приумножили число выездных бригад для вакцинации от COVID-19

5 марта, 20:08 "Он гений, Нобель по нему плачет": Дмитрий Быков восхищен тюремными текстами Навального

5 марта, 19:36 Столичному блогеру назначили второй арест подряд после акции 31 января

5 марта, 19:10 Беглов и Макаров поздравили петербурженок с 8 марта со сцены БКЗ

5 марта, 19:00 КГИОП не хочет включать здание ВНИИБ в список объектов культурного наследия

5 марта, 18:40 Муниципал: МО "Сергиевское" заказывает продуктовые наборы на 10,8 млн рублей

5 марта, 18:31 Смольный не позволил феминисткам провести шествие 8 марта

5 марта, 18:15 Возвращение Мефистофеля на фасад дома Лишневского задержится на несколько лет

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru