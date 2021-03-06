В российских школах заблокируют доступ к "негативной" информации по Wi-Fi

Министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что в российских школах закроют доступ по WI-FI к "негативному" контенту.

"Wi-Fi, который будет в школе, он как раз будет настроен на доступ к верифицированному контенту. Тем самым мы защитим детей от той негативной информации, которая, к сожалению, используется, скажем так, в недобросовестных целях. Это категорически недопустимо", — сказал Кравцов.

Какая именно информация будет оцениваться как негативная, министр не уточнил.

По словам Кравцова, до конца года планируется подключить все городские школы к интернету со скоростью как минимум 100 мб/с, в сёлах - от 50мб/с.

Ранее президент Владимир Путин потребовал от МВД больше обращать внимание на угрозы для совершеннолетних в интернете. При этом Путин говорил, что нельзя забывать о детях, "кто бы и под каким бы ни было предлогом, под каким бы ни было соусом ни пытался хладнокровно использовать" их для "достижения своих собственных эгоистических, хорьковых целей".