Сторонники Навального планируют открыть штабы еще в 10 городах

Сторонники Алексея Навального собираются открыть свои штабы в еще 10 городах России в рамках избирательной кампании в Госдуму в 2021 году, сообщил руководитель региональных штабов Леонид Волков.

По его словам, открыть штабы планируется в Ульяновске, Оренбурге, Астрахани, Кирове, Владимире, Улан-Удэ, Курске, Чите, Петрозаводске и Абакане. По мнению Волкова, в этих городах работа предвыборных штабов "с наибольшей вероятностью поможет отобрать у единороссов мандаты".

Напомним, в феврале команда Навального объявила об открытии штаба в Махачкале. На следующий день координатор штаба Руслан Аблякимов сообщил, что его избили и следили на ним, а после уехал из Дагестана.

Выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года.