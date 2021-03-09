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9 марта, 17:29

Представитель Жилкома Петербурга: Программа "холодные чердаки" показывает положительные результаты

фото ЗакС политика Представитель Жилкома Петербурга: Программа "холодные чердаки" показывает положительные результаты

Начальник отдела эксплуатации и инженерного обеспечения Технического управления Жилищного комитета Петербурга Александр Петухов на круглом столе "РБК Петербург" об уборке города от снега и наледи 9 марта сообщил, что программа "холодные чердаки" реализуется в городе в течение трех лет. Проект подразумевает нормализацию температурно-влажностного режима чердачных помещений, уточнил Петухов. По его словам, программа коснулась уже более пяти тысяч домов. В прошлом году качество реализации проекта оценить не удалось из-за небольших осадков, в этом – программа показала себя с положительной стороны, заявил представитель комитета. 

- В этот год очень даже с положительной стороны показало качество выполненных мероприятий. Что такое нормализация температурно-влажностного режима? Это то, что дает нам дополнительное время, дает дополнительное время управляющей организации для возможности проведения как раз таки до образования наледи, при соответствующих погодных условиях, проведения работ по очистке кровли или карнизного среза, либо полностью, если того требует ситуация, - рассказал Петухов.

Он уточнил, что в основном наледь образуется в исторической части города: в Центральном, Василеостровском, Адмиралтейском и Петроградском районах. Там двухскатная кровля и узкие тротуары, что создает проблему наледи, сообщил представитель Жилкома. 

По его словам, в Петербурге монтируют и системы греющего кабеля. Это тоже дает больше времени на очистку крыш, пояснил Петухов. 

Он напомнил, что предотвращение образования наледи на кровлях многоквартирных домов лежит в зоне ответственности владельцев квартир и занимаются этим управляющие компании. Контролируют очистку крыш администрации районов и комитет, уточнил Петухов.

Об этом же упомянул на круглом столе эксперт постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Законодательного собрания Петербурга Владислав Воронков. Он со ссылкой на Жилищный кодекс заявил, что многоквартирный дом полностью находится в собственности жильцов. И вся финансовая нагрузка за его уходом лежит на собственниках жилья, отметил Воронков. 

София Саттарова

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