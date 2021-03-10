18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

9:53

ТАСС: Министра здравоохранения Алтая задержали по подозрению в коррупции

фото ЗакС политика ТАСС: Министра здравоохранения Алтая задержали по подозрению в коррупции

Правоохранители задержали министра здравоохранения республики Алтай Сергея Коваленко, пишут ТАСС, РИА "Новости" и "Интерфакс" со ссылкой на источники.

По предварительным данным, Коваленко подозревают в получении взятки. Также ТАСС сообщает о задержании помощника Коваленко Рустама Туюнчекова.

"Коммерсантъ" со ссылкой на источник пишет, что дело может быть связано с заключением контрактов на поставку медизделий: источник утверждает, что чиновник якобы получал "откаты", общая сумма – около 5 млн рублей. Тем временем, рассказал источник, силовики проводят обыски в минздраве Алтая и в офисах компаний-поставщиков, которые находятся в Новосибирске, Кемерове и Барнауле.

В управлении Следственного комитета по Алтаю агентствам не подтвердили информацию, но и не опровергли.

Коваленко был назначен министром здравоохранения Алтая в 2019 году. До этого он возглавлял Майминскую районную больницу.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

13:33 Песков о сбоях загрузки сайтов госорганов: У нас все открывается, все работает

12:08 Сайты Кремля, кабмина и Роскомнадзора перестали открываться после замедления работы Twitter

10:41 Путин поручил доложить ему о ситуации с зарплатами бюджетников к 20 апреля

10:14 РКН замедлил работу Twitter из-за неудаления запрещенного контента

9 марта, 17:57 Защитники ВНИИБ пригласили глав КГИОП и Выборгского района на встречу с петербуржцами

9 марта, 17:29 Представитель Жилкома Петербурга: Программа "холодные чердаки" показывает положительные результаты

9 марта, 16:44 Депутат Резник опроверг информацию о своем задержании

9 марта, 14:55 Госдума одобрила штрафы за продажу гаджетов без предустановленного российского ПО

9 марта, 14:22 Песков заявил о контроле над ситуацией с ценами на продукты в России

9 марта, 13:29 Кабмин изменил правила расчета стажа для досрочного выхода на пенсию


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
13:57 Суд признал запрещенной информацией аниме "Класс убийц" и "Загадка дьявола"

13:56 ЗакС окончательно принял закон о "балконной амнистии"

13:51 Депутаты ЗакСа решили направить в Госдуму свои поправки по расширению полномочий КСП

13:33 Песков о сбоях загрузки сайтов госорганов: У нас все открывается, все работает

13:22 ЗакС в первом чтении принял законопроект об упразднении Уставного суда

12:54 Макаров о присоединении Крыма к России: Единственно верное стратегическое решение

12:44 Макаров: Ситуацию с Резником изучит комиссия по этике

12:41 Жители Центрального района передали в Смольный петицию за мораторий на уплотнительную застройку

12:12 Макаров: Киберпространство становится ареной битвы и театром военных действий

12:08 Сайты Кремля, кабмина и Роскомнадзора перестали открываться после замедления работы Twitter

11:49 В России зафиксировано 9 тысяч новых случаев COVID-19

11:46 ЗакС одобрил в первом чтении расширение перечня пользователей социальным такси

11:35 ЗакС Петербурга одобрил запрет на получение нескольких проездных льготниками

11:27 Глава МВД Москвы заявил о законности применение силы к участникам акций в поддержку Навального

11:25 "Коммунистам России" не разрешили митинговать в Петербурге на тему "верности советскому строю"

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru