РКН замедлил работу Twitter из-за неудаления запрещенного контента

Роскомнадзор объявил, что с 10 марта принял меры по "первичному замедлению скорости" работы Twitter из-за того, что соцсеть не удалила посты с запрещенной информацией по требованию регулятора.

По словам представителей РКН, на 10 марта сервис не удалил 3 168 материалов, в том числе с призывами к суициду несовершеннолетними, с детской порнографией, с информацией об использовании наркотиков. Отдельно РКН заявил о "демонстративном игнорировании требований регулятора" об удалении "призывов к несовершеннолетним о совершении массового суицида 3 марта 2021 года".

Теперь распространение информации в Twitter внесено в перечень угроз, сообщили в РКН. Скорость сервиса замедлена на 100% мобильных устройств и на половине стационарных. В Роскомнадзоре пригрозили, что если Twitter продолжит игнорировать их требования, то "меры воздействия будут продолжены" вплоть до блокировки.

Ранее РКН упрекнул Twitter в злостном нарушении законодательства и пригрозил штрафами до 8 млн рублей.