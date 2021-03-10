18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:41

Путин поручил доложить ему о ситуации с зарплатами бюджетников к 20 апреля

фото ЗакС политика Путин поручил доложить ему о ситуации с зарплатами бюджетников к 20 апреля

Президент Владимир Путин по итогам совещания с членами кабмина поручил проанализировать ситуацию с зарплатами бюджетников в России к 20 апреля 2021 года, перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

К 20 апреля правительство совместно с региональными властями "проанализировать систему оплаты труда работников организаций бюджетной сферы (во всех таких организациях) и определить соответствие уровня оплаты труда этих работников целевым показателям", установленным указом от 2012 года.

При анализе кабмин по поручению президента должен учесть сведения обо всех работниках, их должностях, условиях замещения, стаже, уровне квалификации, наличии ученой степени и "сведений об иных условиях, учитываемых при установлении заработной платы". Также от кабмина требуется учесть информацию о соотношении среднемесячной зарплаты руководителей, их замов, главных бухгалтеров и зарплаты других работников организаций.

Также кабмину поручено по итогам анализа заняться устранением причин, по которым не были достигнуты целевые показатели оплаты труда бюджетников, и принять меры по совершенствованию системы оплаты. В том числе – дать нормативно-правовое толкование понятия "средний доход от трудовой деятельности" и определить его соотношение со средней зарплатой в регионе, издать методические разъяснения по вопросам оплаты труда бюджетников, провести разъяснительную работу с руководством и работниками организаций, скорректировать показатели эффективности работы руководителей.

фото: kremlin.ru

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

13:33 Песков о сбоях загрузки сайтов госорганов: У нас все открывается, все работает

12:08 Сайты Кремля, кабмина и Роскомнадзора перестали открываться после замедления работы Twitter

10:14 РКН замедлил работу Twitter из-за неудаления запрещенного контента

9:53 ТАСС: Министра здравоохранения Алтая задержали по подозрению в коррупции

9 марта, 17:57 Защитники ВНИИБ пригласили глав КГИОП и Выборгского района на встречу с петербуржцами

9 марта, 17:29 Представитель Жилкома Петербурга: Программа "холодные чердаки" показывает положительные результаты

9 марта, 16:44 Депутат Резник опроверг информацию о своем задержании

9 марта, 14:55 Госдума одобрила штрафы за продажу гаджетов без предустановленного российского ПО

9 марта, 14:22 Песков заявил о контроле над ситуацией с ценами на продукты в России

9 марта, 13:29 Кабмин изменил правила расчета стажа для досрочного выхода на пенсию


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
13:57 Суд признал запрещенной информацией аниме "Класс убийц" и "Загадка дьявола"

13:56 ЗакС окончательно принял закон о "балконной амнистии"

13:51 Депутаты ЗакСа решили направить в Госдуму свои поправки по расширению полномочий КСП

13:33 Песков о сбоях загрузки сайтов госорганов: У нас все открывается, все работает

13:22 ЗакС в первом чтении принял законопроект об упразднении Уставного суда

12:54 Макаров о присоединении Крыма к России: Единственно верное стратегическое решение

12:44 Макаров: Ситуацию с Резником изучит комиссия по этике

12:41 Жители Центрального района передали в Смольный петицию за мораторий на уплотнительную застройку

12:12 Макаров: Киберпространство становится ареной битвы и театром военных действий

12:08 Сайты Кремля, кабмина и Роскомнадзора перестали открываться после замедления работы Twitter

11:49 В России зафиксировано 9 тысяч новых случаев COVID-19

11:46 ЗакС одобрил в первом чтении расширение перечня пользователей социальным такси

11:35 ЗакС Петербурга одобрил запрет на получение нескольких проездных льготниками

11:27 Глава МВД Москвы заявил о законности применение силы к участникам акций в поддержку Навального

11:25 "Коммунистам России" не разрешили митинговать в Петербурге на тему "верности советскому строю"

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru