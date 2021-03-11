СК отстранил глав четырёх регуправлений ведомства из-за их неудовлетворительной работы

Начальники четырёх региональных следственных управлений СКР лишились работы постфактум проведенной ведомством оценки их деятельности. Так, потеряли занимаемые посты главы подразделений ведомства в Калмыкии, Новосибирской, Курской и Тверской областях.

Специалистам СК предстоит провести полномасштабные комиссионные служебные проверки для полного и объективного исследования причин снижения показателей по основным направлениям деятельности обозначенных регуправлений Следкома.

В частности, в Тверской области существенно сократилось количество уголовных дел, передаваемых в суды для рассмотрения по существу.

Кроме того, отмечается, что "при росте общего количества сообщений о коррупции число расследованных дел коррупционной направленности небольшое".

В Новосибирской области указали на общее ухудшение качества следствия.

"Выросло число уголовных дел, расследованных в срок свыше двух месяцев, следовательно, возросло и число лиц, длительное время содержащихся под стражей, в том числе и несовершеннолетних", - говорится в релизе СК.

Калмыцкие следователи отказывать возбуждать уголовные дела, однако при этом количество расследованных дел, большинство из которых связаны с преступлениями небольшой и средней тяжести, также незначительное.

"Анализ работы этих подразделений показал, что причинами допущенных нарушений являются управленческие ошибки руководящего состава, недостатки в планировании, волокита при расследовании уголовных дел и проведении проверок по сообщениям о преступлениях, неправильно расставленные приоритеты в организации учебно-воспитательной работы региональных следственных управлений и иные факторы", - заключили в СК.