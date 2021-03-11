18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:57

Рейтинг "Единой России" побил "антирекорд", опустившись до минимального значения с 2016 года

фото ЗакС политика Рейтинг "Единой России" побил "антирекорд", опустившись до минимального значения с 2016 года

Общественная оценка деятельности правящей партии "Единая Россия" опустилась до минимальных с 2016 года показателей, следует из опроса "Левада-центра"*, которым делится Znak.com.

Так, если бы выборы в федеральный парламент стартовали уже в ближайшее воскресенье, свои голоса за ЕР готовы были бы отдать лишь 27% избирателей (от общего количество всех участников исследования). В 2016 году данный показатель остановился на отметке в 31%, а в 2019-м опустился до 29%.

В тоже время, следует из опроса, заметно растёт рейтинг ЛДПР: если в декабре 2019 года он базировался на уровне 8%, то на сегодняшний день подобрался в 12%. КПРФ при этом осталась примерно на идентичной ранним годам позиции (7%). В то же время показатели "Справедливой России", объединившейся с "Патриотами России" и "За правду", остались неизменными - по 5% как в ноябре 2020-го, так и в феврале 2021-го.

"Если посмотреть опросы, которые проводят регулярно, то можно увидеть, что [у рейтинга ЕР] есть плато (30%), вокруг которого периодически фиксируются колебания в одну и другую стороны. Чтобы говорить о каком-то серьезном тренде на снижение рейтинга, необходимо в течение длительного времени (трех-четырех месяцев) делать замеры на одной и той же выборке и фиксировать регулярное снижение, превосходящее погрешность", - представил свою позицию по вопросу руководитель Фонда развития гражданского общества, координатор экспертного совета "Единой России" Константин Костин.

Он заключил, что колебания рейтинга ЕдРа "не всегда связаны с переменами настроения избирателей, это может быть связано в том числе и с заявленными погрешностями исследования". 

*"Левада-центр" внесен в реестр НКО-иностранных агентов

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

16:50 Законодательное дежавю: В ЗакСе воскресили инициативу о наказах депутатам  

11:10 Марина Литвинович нацелилась на выдвижение в Госдуму

9 марта, 16:52 "Сидят, чаек попивают": Жириновский пообещал до выборов наказать коллег по фракции

9 марта, 12:51 Сторонники Навального планируют открыть штабы еще в 10 городах

7 марта, 13:45 Белковский: КПРФ хочет загребать жар сразу двумя руками

4 марта, 15:27 Лидер эсеров в Петербурге встретилась с представителями примкнувших к СР партий

3 марта, 19:43 Активист Костров из Центрального района решил выдвигаться в ЗакС

3 марта, 13:02 Макаров сомневается в проигрыше действующих депутатов ЗакСа на праймериз "Единой России"

28 февраля, 10:28 Володин хочет наделить предвыборные обещания депутатов юридической силой

26 февраля, 20:22 Памфилова сочла перенос выборов в Госдуму невозможным и нецелесообразным


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:38 "Ушел замечательный мастер": Макаров выразил соболезнования близким композитора Виктора Лебедева

17:37 В Кургане полиция задержала активиста, вставшего в пикет в поддержку главы местного штаба Навального

17:13 Бывшей юристке ЗакСа на полтора года запретили водить машину

17:11 Путин требует от чиновников защиты россиян от "ценовых ударов"

16:52 МВД: На акциях протеста силовики заклеивали нагрудные жетоны из-за особого крепления бронежилетов

16:50 Законодательное дежавю: В ЗакСе воскресили инициативу о наказах депутатам  

16:40 Навальному зачтут время пребывания в СИЗО "Кольчугино" в срок по делу "Ив Роше"

16:23 Отбывающий срок экс-глава Удмуртии просит освободить его из колонии из-за болезни

16:08 Московский омбудсмен выступает за переход на четырехдневку для женщин

15:49 Активисты не могут добиться надзора за "многострадальной" свалкой в Колтушах

15:13 КГИОП отказался присвоить вокзалу в Александровской статус памятника

14:57 Росконгресс обозначил площадку для грядущего ПМЭФ-2021

14:41 Фигурантов "Нового величия" этапировали из столичного СИЗО в колонию

13:57 Рейтинг "Единой России" побил "антирекорд", опустившись до минимального значения с 2016 года

13:53 Сквер в Пороховых оставили без двух третей деревьев

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru