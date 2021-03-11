Рейтинг "Единой России" побил "антирекорд", опустившись до минимального значения с 2016 года

Общественная оценка деятельности правящей партии "Единая Россия" опустилась до минимальных с 2016 года показателей, следует из опроса "Левада-центра"*, которым делится Znak.com.

Так, если бы выборы в федеральный парламент стартовали уже в ближайшее воскресенье, свои голоса за ЕР готовы были бы отдать лишь 27% избирателей (от общего количество всех участников исследования). В 2016 году данный показатель остановился на отметке в 31%, а в 2019-м опустился до 29%.

В тоже время, следует из опроса, заметно растёт рейтинг ЛДПР: если в декабре 2019 года он базировался на уровне 8%, то на сегодняшний день подобрался в 12%. КПРФ при этом осталась примерно на идентичной ранним годам позиции (7%). В то же время показатели "Справедливой России", объединившейся с "Патриотами России" и "За правду", остались неизменными - по 5% как в ноябре 2020-го, так и в феврале 2021-го.

"Если посмотреть опросы, которые проводят регулярно, то можно увидеть, что [у рейтинга ЕР] есть плато (30%), вокруг которого периодически фиксируются колебания в одну и другую стороны. Чтобы говорить о каком-то серьезном тренде на снижение рейтинга, необходимо в течение длительного времени (трех-четырех месяцев) делать замеры на одной и той же выборке и фиксировать регулярное снижение, превосходящее погрешность", - представил свою позицию по вопросу руководитель Фонда развития гражданского общества, координатор экспертного совета "Единой России" Константин Костин.

Он заключил, что колебания рейтинга ЕдРа "не всегда связаны с переменами настроения избирателей, это может быть связано в том числе и с заявленными погрешностями исследования".

*"Левада-центр" внесен в реестр НКО-иностранных агентов