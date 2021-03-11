В Кургане полиция задержала активиста, вставшего в пикет в поддержку главы местного штаба Навального

Курганские правоохранители задержали активиста, вышедшего с пикетом в поддержку пребывающего под административным арестом главы местного штаба Алексея Навального Алексея Шварца, поделился с "МБХ медиа" сторонник политика Никита Ильин.

На мужчину составили протокол о нарушении санитарных норм в рамках указа регионального губернатора №94.

Ильин известил, что пикетчика задержали "через несколько секунд после начала пикета", который он решил провести у кинотеатра "Россия".

Алексей Шварц арестован на 30 суток за организацию несогласованного протеста в поддержку Навального, который прошёл 23 января. Позднее суд прибавил ещё 30 дней по той же статье за ту же акцию.