КПРФ в Москве оспаривает полицейский план "Крепость" в отношении задержанных на митингах

Строгое обращение с задержанными и введение плана "Крепость" в ходе протестов конца января и начала февраля сподвигли фракцию коммунистов в Мосгордуме составить заявление в столичный главк полиции. Депутаты протестуют против систематического недопуска адвокатов к задержанным, полагая, что лишение людей этого базового права невозможно ничем оправдать.

"Применение избыточных мер, нарушивших гражданские и конституционные права задержанных лиц, а также в связи с непредоставлением развёрнутого пояснения на поставленный вопрос", - характеризуются действия полицейских в письме, которое цитируют "Открытые медиа".

Один из подписантов, Леонид Зюганов, допустил, что позиция депутатской фракции не ограничится только нотами протеста и что возможны уличные демонстрации в исполнении его единомышленников, посвященные проблеме. Кроме того, по словам Зюганова, рассматривается вариант консолидации по этому вопросу с некоторыми депутатами Госдумы.

Напомним, несанкционированные акции протеста в поддержку политика Алексея Навального проходили 23 января, 31 января и 2 февраля и сопровождались массовыми задержаниями и даже избиениями участников. В ОВД оказались тысячи москвичей. Примечательно, что акции за Навального категорически осуждает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. С большим пониманием к протестующим и их целям относятся представители московской ячейки партии.