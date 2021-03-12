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9:55

Суд в Петербурге запретил паблики с "блатной лирикой и тюремными стихами"

фото ЗакС политика Суд в Петербурге запретил паблики с "блатной лирикой и тюремными стихами"

Петродворцовый райсуд Петербурга ограничил доступ к ряду ссылок на паблики соцсети "ВКонтакте", выпускающие материалы с запрещённой АУЕ-тематикой, уведомляет объединенная пресс-служба судебных ведомств города.

Под запрет, в частности, попали сообщества "АУЕ уличная романтика", "Блатная лирика или тюремные стихи", "Тюремные стихи", два видеоролика, ссылка на сайт "Обычаи, традиции, "законы" воровского сообщества".

Сведения, публикуемые в группах, сочли "оправдывающими противоправное поведение, нецензурную брань, способную вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять участие в совершении правонарушений и преступлений, азартных играх".

Всего в 2020 году суды запретили не менее 170 страниц АУЕ-направленности.

Движение АУЕ, напомним, было внесено в список экстремистских организаций согласно решению Верховного суда от 17 октября 2020 года, удовлетворившего соответствующий иск Генпрокуратуры.

Надзорное ведомство установило, что АУЕ представляет собой "хорошо структурированную и управляемую организацию" – молодежное движение экстремистской направленности. По мнению Генпрокуратуры, входящие в сообщество граждане могут быть причастны в том числе к организации массовых беспорядков.

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