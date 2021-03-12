Песков поведал о росте кибератак на Кремль

В последнее время сайт Кремля стал заметно чаще подвергаться нападкам хакеров, известил президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

"Да, оно [число кибератак] все время растет. У нас там и зеркала включаются, была пара DDoS-атак, причем таких, которые у нас, сделать невозможно", - заверил чиновник.

Добавим также, несколькими днями ранее на фоне замедления работы Tiwtter Роскомнадзором в течение некоторого времени были недоступны сайты Кремля, правительства РФ, Следственного комитета, Госдумы, Совета Федерации, Роскомнадзора. Также не загружали страницы некоторых министерств, в том числе Миэкономразвития и Минфина.

При этом Песков уверял, что в администрации президента никаких проблем с доступом к обозначенным ресурсам не испытывали.