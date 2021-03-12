В Парголово появится жилой комплекс для молодых очередников за 2 млрд рублей

Компания "Санкт-Петербургский центр доступного жилья" объявила тендер на возведение жилого комплекса в Парголово, который будет реализован в рамках программы "Молодежи — доступное жилье", соответствующий конкурс появился на портале госзакупок.

Стоимость подряда - 2,2 млрд рублей. ЖК должен появится на участке №6 по улице Вологдина. Объект будет состоять из пяти многоквартирных четырехэтажных секционных домов с лифтами, общая площадь строительства - 45 тысяч м2.

Выигравшая конкурс компания также должна будет проложить внутриквартальные инженерные сети, облагородить территорию, обустроить детские и спортивные площадки, зону отдыха, а также дороги, тротуары, парковки, велопарковки и контейнерных площадок.

Комплекс работ следует завершить до конца декабря 2022 года.

В рамках обозначенной программы жильё смогут купить "очередники" в возрасте до 35 лет по беспроцентной рассрочке на 10 лет.