Более 900 единиц техники убирают улицы Петербурга перед метелью

Синоптики предупреждают, что в Петербурге 12 марта пройдет снег, в отдельных районах возможна метель, а порывы ветра достигнут 15-18 м/с, сообщили в комитете по благоустройству.

На дорогах возможна гололедица и ухудшение видимости. В комитете призвали петербуржцев – и автомобилистов, и пешеходов – быть предельно осторожными и внимательными.

По словам представителей ведомства, утром 12 марта на уборку городских улиц вышли 1 272 дворника и 821 единица техники. В садах и парках дорожки, аллеи и бульвары чистят еще 494 дворников и 96 машин. Сейчас они подметают дороги, вывозят мусор и остатки снега. Смесь соли и песка, которую используют для обработки проезжей части и тротуаров, в комитете назвали самым эффективным средством для борьбы с гололедицей в условиях петербургской погоды. Всего с начала зимы, по данным Смольного, на снегоплавительные пункты "Водоканала Петербурга" доставили 1,32 млн кубометров снега.