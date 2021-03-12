Соратник Сергея Фургала заключил досудебное соглашение с Генпрокуратурой

Юрист Николай Шухов, возглавлявший предвыборный штаб и управлявший частью финансовых активов арестованного экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала, решил заключить досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, информирует "Коммерсант". Теперь в отношении бывшего краевого губернатора может быть возбуждено новое уголовное дело.

Шухова и ещё трёх бизнесменов задержали в июле 2020 года в рамках разбирательства по статье об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) с активами "Амурстали". Шухов единственный раскаялся и согласился дать показания на предполагаемых организаторов хищений.

"Ъ" пишет, что СК надеется на показания Шухова о вероятной причастности Фургала к денежным махинациям в "Амурстали". Де-юре закрепить такие показания можно только в ходе очной ставки между ними, поэтому Шухова привезли в Москву, поместив в СИЗО "Лефортово". Там с ним проводят следственные действия сотрудники главного управления по расследованию особо важных дел СК.

Сотрудники данного управления занимаются ещё как минимум двумя уголовными делами, связанными с экс-губернатором Хабаровского края. Одно из них - о покушениях и убийствах бизнесменов, другое - о злоупотреблении полномочиями главы МСП-банка Дмитрия Голованова.

Напомним, что в июле 2020 года Фургала задержали этапировали в Москву сотрудники ФСБ, где теперь ему предстоит суд по делу с тяжкими обвинениями. Бывшему чиновнику инкриминируют организацию убийств в середине 2000-х годов. В Хабаровске он продолжает пользоваться большой поддержкой у жителей, чего нельзя сказать о врио губернатора края - ставленнике президента Михаиле Дегтяреве.