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12:42

РПЦ отстранила от руководства приходами священника, арестованного за участие в протестах

фото ЗакС политика РПЦ отстранила от руководства приходами священника, арестованного за участие в протестах

Биробиджанская епархия РПЦ отстранила протоиерея Андрея Винарского, пребывающего под административным арестом за участие в январских протестах в поддержку Алексея Навального. от руководства двумя приходами в ЕАО.

Церковные филиалы располагаются в посёлке Николаевка и селе Ключевое Смидовичского района.

В указе локального архиепископа соответствующее решение мотивировано "осуждением [Винарского] в Центральном районном суде Хабаровска" и "назначением ему административного наказания в виде ареста на 20 суток".

Протокол на священника составили 18 января после того, как он и ещё несколько человек вышли на акцию за Навального в Хабаровске.

Осенью прошлого года Винарского уже штрафовали за участие в шествиях в поддержку Сергея Фургала.

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