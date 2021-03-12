В Кургане пикетировавшему в поддержку главы штаба Навального активисту назначили обязательные работы

Суд назначил 20 часов обязательных работ жителю Кургана Игорю Воронину, которого задержали накануне в ходе пикета в поддержку отбывающего административный арест главы местного штаба Алексея Навального Алексея Шварца, делится "МБХ медиа".

Суд счёл одиночный пикет массовым мероприятием, поскольку акцию снимал на камеру его товарищ, не имеющий удостоверения журналиста.

Днём ранее на Воронина составили протокол о нарушении санитарных норм в рамках указа регионального губернатора №94.

Алексей Шварц, в свою очередь, арестован на 30 суток за организацию несогласованного протеста в поддержку Навального, который прошёл 23 января. Позднее суд прибавил ещё 30 дней по той же статье за ту же акцию.