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14:25

Здание БДТ на Фонтанке закроют для проведения очередных восстановительных работ

фото ЗакС политика Здание БДТ на Фонтанке закроют для проведения очередных восстановительных работ

Исторический особняк Большого драматического театра (БДТ) им. Товстоногова, расположенный на набережной реки Фонтанки, вновь закрывается для проведения восстановительных работ, к которым вынуждены прибегнуть после некачественного ремонта, проведённого в 2014 году. По плану, реставрация должна быть завершена к концу 2021 года.

Спектакли БДТ покажут на пяти площадках: на Второй сцене (Каменноостровский театр, пл. Старого Театра, 13), а также на сценах Александринского театра, МДТ, "Балтийского дома" и ТЮЗа. 

С 1 апреля, уточнили в БДТ, стартует очередной этап "ликвидации последствий некачественной реконструкции 2011–2014 гг., которая при попустительстве прежних подрядчиков привела к постоянным протечкам в подвальных помещениях и на крыше".

Работы проводятся по заказу Минкульта. Реконструкцией занимается АО "Ренессанс-Реставрация", которая должна завершить гидроизоляцию подвалов, демонтировать инженерное и театральное оборудование и полностью снять сцену-трансформер. После всё следует вернуть на прежние места.

Напомним, после последней капитальной реставрации БДТ были обнаружены протечки крыши и затопление подвала. Минкульт решил засудить подрядчика и подал иск в размере 300 млн рублей. После были возбуждены 3 уголовных дела.

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