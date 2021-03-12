Здание БДТ на Фонтанке закроют для проведения очередных восстановительных работ

Исторический особняк Большого драматического театра (БДТ) им. Товстоногова, расположенный на набережной реки Фонтанки, вновь закрывается для проведения восстановительных работ, к которым вынуждены прибегнуть после некачественного ремонта, проведённого в 2014 году. По плану, реставрация должна быть завершена к концу 2021 года.

Спектакли БДТ покажут на пяти площадках: на Второй сцене (Каменноостровский театр, пл. Старого Театра, 13), а также на сценах Александринского театра, МДТ, "Балтийского дома" и ТЮЗа.

С 1 апреля, уточнили в БДТ, стартует очередной этап "ликвидации последствий некачественной реконструкции 2011–2014 гг., которая при попустительстве прежних подрядчиков привела к постоянным протечкам в подвальных помещениях и на крыше".

Работы проводятся по заказу Минкульта. Реконструкцией занимается АО "Ренессанс-Реставрация", которая должна завершить гидроизоляцию подвалов, демонтировать инженерное и театральное оборудование и полностью снять сцену-трансформер. После всё следует вернуть на прежние места.

Напомним, после последней капитальной реставрации БДТ были обнаружены протечки крыши и затопление подвала. Минкульт решил засудить подрядчика и подал иск в размере 300 млн рублей. После были возбуждены 3 уголовных дела.