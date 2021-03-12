Экспертиза СК: Полученные при задержании травмы шаман Габышев мог нанести себе сам

Координатор проекта "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников получил результаты следственной экспертизы, в которой говорится, что якутский шаман Александр Габышев мог самостоятельно причинить себе вред в ходе задержания: сам он утверждал, что его ударили силовики.

Как указано в рапорте участкового инспектора из отдела полиции №2, религиозный деятель в ходе задержания получил телесные повреждения в виде ушибленной раны теменной области головы справа.

"В заключении экспертизы при этом указано, что Габышев мог нанести это ранение себе сам", - цитирует Прянишникова "МБХ медиа".

Кроме того, он известил, что сегодня в рамках уголовного дела о применения насилия к росгвардейцу в стенах якутского психоневрологического диспансера прошла очная ставка между Габышевым и "пострадавшим" сотрудником силового ведомства.

"Очные ставки проводились в помещении психдиспансера и были прерваны по настоянию защиты в связи с быстрым утомлением Габышева на фоне приема психотропных препаратов. С его слов, сегодня изменились внешний вид и размер выдаваемых ему таблеток", - уведомил Прянишников.

Наконец, координатор правозащитного проекта заявил, что ему не ясны причины проникновения росгвардейца на участок Габышева, так как такие действия допускаются только в определенных случаях, прописанных в законе "О войсках национальной гвардии РФ".

"Совершенно непонятно, как соотносятся данные основания для проникновения в жилище с тем, что сотрудники Росгвардии проникли в жилище Габышева для его доставления в психдиспансер в связи с его неявкой на очередной приём к врачу", – заключил Прянишников.

Ранее Верховный суд Якутска признал законным решение о недобровольной госпитализации Габышева в ПНД. Свои требования диспансер обосновал тем, что шаман "вновь начал делать громкие заявления в средствах массовой информации".

Поводом для очередной госпитализации Габышева послужило то обстоятельство, что он пропустил очередной прием у врача, поэтому к нему приехала полиция вместе с санитарами и силой отвезли его в психдиспансер.