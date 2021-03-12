МВД наказало сотрудников, заклеивших жетоны на протестах в поддержку Навального

Столичное управление МВД уже в третий раз объяснилось по поводу заклеенных на акциях сторонников Алексея Навального нагрудных жетонов сотрудников ведомства.

Сегодня депутат Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов получил "весточку" от заместителя главы ГУ МВД по Москве Игоря Тарасова, который сообщил, что "по результатам проведенной проверки должностные лица, допустившие нарушение требований приказа МВД, <…> привлечены к дисциплинарной ответственности".

Накануне коллега Тарасова Николай Зубрилин также поделился ответом от силового ведомства, в котором говорилось, что именные жетоны были заклеены лишь у силовиков, облаченных в бронежилеты: якобы их конструкция не предполагает места для крепления значков.

Изначально, напомним, в МВД заявляли, что информация о "зашоренных" жетонах "не соответствуют действительности".

В то же время в разговоре с РБК в управлении МВД по Москве сообщили, что "форменное обмундирование полицейских соответствует требованиям ведомственных приказов", а нагрудные знаки сотрудников полиции прикрепляются к форменным курткам на специальные карманы с прозрачной пленкой, позволяющей доступно прочитать его номер и серию.