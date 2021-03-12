Архангельского активиста оштрафовали за участие в январской акции, на которую он опоздал

Ломоносовский райсуд Архангельска решил оштрафовать местного экоактивиста Анатолия Бызова на 11 тысяч рублей за участие в несанкционированном протесте 23 января: при этом мужчина прибыл на площадь, где проходило мероприятия, только после его завершения, передает "Северо-Запад. МБХ медиа".

"23 января я ехал на митинг, но из-за погоды опоздал на него. Когда пришел на площадь Профсоюзов, то все уже закончилось. Там я встретил корреспондента интернет-издания, которому сказал несколько слов на камеру, после чего ушел. Суд решил, что я участвовал и назначил штраф. Я собираюсь обжаловать решение", - поделился мыслями Бызов.

Добавим, в демонстрации, прошедшей 23 января в Архангельске, поучаствовали около трёх тысяч человек. Мероприятия, как и в большинстве российских городов, где оно состоялось, завершилось задержаниями: в автозак, среди прочих, попала также координатор местного штаба Алексея Навального Елизавета Бычкова.