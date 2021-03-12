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18:26

ФСИН подумывает привлечь заключенных к уборке Арктики

фото ЗакС политика ФСИН подумывает привлечь заключенных к уборке Арктики

Федеральная служба исполнения наказаний рассматривать возможность привлечения рабочей силы в лице заключенных к разбору свалок, скопившихся на территории российской Арктики, известил глава ФСИН Александр Калашников, рассуждения которого приводит Daily Storm.

Он отметил, что власти Красноярского края и администрация Норильска уже одобрили данную инициативу.

"ФСИН России рассматривает возможность привлечения осужденных к очистке территории Арктической зоны от загрязнений. На сегодняшний день достигнута договоренность с руководством Красноярского края, администрацией города Норильска", - сообщил Калашников.

Также он обратился к главам территориальных подразделений ФСИН в Арктике с призывом "продолжить работу по данному направлению".

С идеей отправлять зэков за Полярный круг ведомство выступило ещё в декабре прошлого года, отметив, что арестанты помогли бы расчистить накопившиеся там завалы мусора. Рассматривалась возможность установки там модульных бараков.

В частности, руководительница управления ФСИН по организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, Елена Коробкова уведомляла, что администрация Норильска выделила помещение для создания исправительного центра на 56 человек.

В одной только Архангельской области, указывала она, необходимо ликвидировать 15 несанкционированных свалок.

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