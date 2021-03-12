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19:22

Депутата Мосгордумы Митрохина задержали из-за участия в акции 23 января

фото ЗакС политика Депутата Мосгордумы Митрохина задержали из-за участия в акции 23 января

В Москве полицейские задержали депутата Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, передают "Открытые медиа".

По словам помощницы депутата, Митрохина задержали во время встречи с избирателями в Пресненском районе. По словам полицейских, депутат задержан из-за участия в акции протеста 23 января. В разговоре с "МБХ медиа" Митрохин уточнил, что его увезли в ОВД Тверское. 

Обновлено 19:26 Помощница Митрохина Марина Чуприна сообщила, что депутату вменяют нарушение ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга).

Обновлено 20:23 Сергея Митрохина отпустили из отдела полиции с повесткой в суд.

23 января в ряде городов России прошли крупные акции протеста в поддержку Алексея Навального, которому суд заменил по ходатайству ФСИН условный срок по делу "Ив Роше" на реальный в 3,5 года. В Петербурге на нее вышли не менее десятка тысяч человек, несмотря на закрытие центральных станций метро, перекрытие мостов через Неву для пешеходов. Эта акция стала крупнейшей в городе за последние годы.

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