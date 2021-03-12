Глава СПЧ призвал дать правовую оценку выставке с человеческими телами в ВДНХ

Глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев призвал дать правовую оценку выставке немецкого патологоанатома Гюнтера фон Хагенса "Мир тела", сообщили в СПЧ.

Анатомическая выставка открылась 12 марта в павильоне ВДНХ в Москве. В экспозиции представлены реальные человеческие тела и органы, обработанные с помощью пластинации. Этот метод позволяет сохранить клеточную структуру и рельеф тканей. Выставка имеет ограничение 12+

Использование тела умершего человека в России при соблюдении условий ряда условий допускается в медицинских, научных и учебных целях согласно закону "Об основах охраны и здоровья граждан в РФ". Однако, указал Фадеев, организатор выставки, согласно выписке из ЕГРЮЛ, занимается деятельностью по организации конференций и выставок, а не научной, профессиональной или в сфере образования и здравоохранения.

"Таким образом, использование тел умерших лиц этой организацией не может быть признано использованием в медицинских, научных и учебных целях. Помимо этого, возможно, выставка нарушает федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Считаю, что по поводу этой выставки необходима квалифицированная правовая оценка", - заявил Фадеев.

По словам Фадеева, общественники подписывают петицию на имя мэра Москвы Сергея Собянина "с требованием запретить это зрелище", и на вечер 12 марта она собрала около 40 тысяч подписей. Глава СПЧ считает, что эта выставка – "очень некрасивая история", и оне не похожа "на искусство и научно-просветительскую деятельность, о которой говорят организаторы".

Фадеев подчеркнул, что во многих из 35 стран, где проходила эта выставка, экспозицию восприняли негативно и даже подавали на нее в суд, но эти дела решались не в пользу критиков: все тела для этой инсталляции были завещены. Фадеев отметил, что "если говорить о нарушении закона, то официально надругательства и глумления здесь нет".

фото: president-sovet.ru