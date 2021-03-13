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13:49

Подсветка Дворцового моста станет изумрудной в честь ирландского Дня святого Патрика

фото ЗакС политика Подсветка Дворцового моста станет изумрудной в честь ирландского Дня святого Патрика

Подсветка Дворцового моста с 12 по 24 марта будет изумрудного цвета в честь фестиваля, приуроченного к ирландскому празднику День святого Патрика, сообщили в ГБУ "Ленсвет".

Ярко-зеленую подсветку моста включат 12 марта в 19:05, дистанционно переведя работу около 600 светодиодных светильников в специальный режим. В "Ленсвете" напомнили, что зеленый цвет стойко ассоциируется с Ирландией, как один из цветов ее флага и цвет символа страны – клевера.

Фестиваль, приуроченный ко Дню святого Патрика, организовывают посольство Ирландии в России, комитет по внешним связям Петербурга, Ирландский культурный центр при РГПУ имени Герцена и Российская национальная библиотека.

фото: lensvet.spb.ru

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