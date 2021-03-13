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17:58

Начальника отдела полиции в Красноярске заподозрили в получении крупной взятки

фото ЗакС политика Начальника отдела полиции в Красноярске заподозрили в получении крупной взятки

В Красноярске начальника одного из отделов полиции задержали по подозрению в коррупции, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере должностным лицом). По версии следствия, в феврале 2021 году знакомый начальника полиции пообещал ему вознаграждение в 600 тысяч рублей, если тот поможет переквалифицировать дело его приятеля с тяжкой статьи на менее тяжкую. 12 марта полицейский и посредник были задержаны сотрудниками красноярского УФСБ в момент передачи денег.

Следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении полицейского меры пресечения. Его подельника отпустили под подписку о невыезде, на него заведено дело по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взятке).

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17:58 Начальника отдела полиции в Красноярске заподозрили в получении крупной взятки

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