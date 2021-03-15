Экспертиза одобрила проектную документацию по строительству развязки в Кудрово

Руководство Ленинградской области отчиталось о получении положительного заключения экспертизы на проектную документацию по возведению новой дорожной развязки в Кудрово на пересечении с Мурманским шоссе.

Реализация проекта будет осуществляться в два этапа. В ходе первого продлят Центральную улицу до Мурманского шоссе, после чего реконструируют существующий путепровод к торговому центру "МЕГА".

"В рамках первого этапа на пересечении Центральной улицы и проспекта Строителей предусмотрено строительство подземного перехода: он будет состоять из трёх сходящихся в одной точке тоннелей, лестничных спусков и лифтовых шахт. Переход обеспечит лёгкий проход к остановкам общественного транспорта", - отчитались в пресс-службе регионального правительства.

Предварительная стоимость работ - 5,6 млрд рублей, общая протяженность возводимых дорог - около 3 км.

Добавим, что помогает в реализации проекта компания "Ингка Сентерс Рус Менеджмент" (ИКЕА).

Власти Ленобласти также пробуют добиться федерального софинансирования инициативы.