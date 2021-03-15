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13:31

"Не Кремлю оценивать причины задержания": Песков - о разгоне форума "Муниципальная Россия"

фото ЗакС политика "Не Кремлю оценивать причины задержания": Песков - о разгоне форума "Муниципальная Россия"

В ходе ежедневного брифинга с прессой президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова спросили о том, что он думает по поводу разгона организованного "Объединёнными демократами" муниципального форума, сорванного московской полицией.

Журналисты поинтересовались у чиновника, известны ли ему причины задержания независимых мундепов.

"Все-таки причины задержания были, насколько мы понимаем, разъяснены участникам, и не Кремлю оценивать причины задержания. Но исходим из того, что были отфиксированы определенные нарушения, которые и стали поводом для соответствующих действий правоохранительных органов", - цитирует ответ Пескова "Интерфакс".

Обозначенные вопросы, заключил пресс-секретарь, не входят в сферу влияния администрации президента, в связи с чем журналистам следует обратиться в МВД.

Правоохранители прервали форум "Муниципальная Россия", едва он успел начаться, днём 13 марта. Организаторов, экспертов и гостей мероприятия - в сумме, около 200 человек - доставили в различные отделения полиции Москвы. В форуме участвовали депутаты местных советов и региональных парламентов из разных регионов страны. 

В тот же день в столичном Главке причину задержаний объяснили тем, что среди участников встречи обнаружили членов организации, "деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации". Кроме того, по мнению правоохранителей, мероприятие проводилось с нарушением коронавирусных правил.

Подробнее о мероприятии - читайте в материале ЗАКС.Ру.

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