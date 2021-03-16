КСП приступила к проверке Колледжа метрополитена и комитета по образованию

Контрольно-счетная палата Петербурга собирается изучить финансовую деятельность профессионального образовательного учреждения "Колледж метрополитена" и учредителя ведомства - комитета по образованию. Руководить процессом будет аудитор Юрий Шутов.

Специалисты КСП оценят, насколько законно и эффективно были освоены бюджетные средства, выделенные колледжу.

Учебное заведение, напомним, подготавливает кадровый состав петербургской подземки: лесарей, электромонтеров, электромехаников, работников IT-сферы. Руководит колледжем Владислав Апаницин. Учреждению ежегодно выделяется 100 млн рублей из бюджета города.

Следует добавить, что в текущем году у комитета по образованию сменилась глава - новой назначена Наталия Путиловская, которую ждёт первая проверка КСП на занимаемом посту. Заместителем председателя является Наталия Сафронова, "в бытность которой на посту и.о. председателя Комитета по физической культуре и спорту были допущены серьезные финансовые нарушения в подведомственных учреждениях", отметили в КСП.

К примеру, в Дирекции по управлению спортивными сооружениями обнаружено порядка 350 нарушений на сумму, превышающую 439 млн рублей; в Центре подготовки спортивных сборных команд - свыше 286 нарушений на 843,3 млн рублей.

Мероприятия КСП в колледже должны завершиться 21 апреля.