Главреда "Медиазоны" вызвали на допрос в СК в рамках "санитарного дела"

Следственный комитет вызвал на допрос главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова, проходящего свидетелем по "санитарному делу", уведомляют "Открытые медиа". Визит журналиста в СК должен состояться 19 марте.

"Ну логично, что вызвали! Пойду. Меня же после обыска так и не допросили, в отличие от мамы!" - сообщил в разговоре с ОМ Смирнов.

Маму главреда следователи допрашивали в конце января, о чём он сам рассказывал в Twitter.

Напомним, уголовное дело по ст. 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил) было возбуждено постфактум несогласованного митинга в поддержку Алексея Навального, который прошёл 23 января. Под домашним арестом по этому же делу остаются также соратники политика: его брат Олег, пресс-секретарь Кира Ярмыш, Любовь Соболь и Николай Ляскин. Всего в связи с протестными акциями 23 января по всей стране задержали более 4 тысяч человек.

Фото: "Медиазона"