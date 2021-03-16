Оргкомитет Земского съезда выступил с заявлением, осудив разгон форума "Муниципальная Россия"

Члены оргкомитета Земского съезда независимых муниципалов России выступили с коллективным заявлением постфактум несостоявшегося форума "Объединённых демократов", разогнанного полицией.

Представители коалиция считают, что произошедшее наглядно показало, что независимые депутаты являют собой "серьёзную политическую силу", с которой власти решили показательно расправиться.

"Оргкомитет выражает протест против действий властей, задержавших десятки муниципальных депутатов, и призывает общество поддержать демократически избранных политиков, которые выступают за расширение полномочий местного самоуправления, бюджетную децентрализацию и реформу системы политического представительства граждан", - манифестируют члены объединения.

Земский съезд должен пройти в конце мая текущего года. Площадка мероприятия пока не определена.

Полиция, напомним, прервала форум "Муниципальная Россия", едва он успел начаться – днём 13 марта. Организаторов, экспертов и гостей мероприятия – в сумме около 200 человек – доставили в различные отделы полиции Москвы. В форуме участвовали депутаты местных советов и региональных парламентов из разных регионов страны.

В тот же день в столичном Главке объяснили: задержания были обоснованы тем, что среди участников встречи якобы присутствовали члены организации, "деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации". Кроме того, по мнению правоохранителей, мероприятие проводилось с нарушением коронавирусных правил.

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