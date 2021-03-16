"Единая Россия" решила отозвать из Госдумы законопроект об усыплении бездомных животных в регионах

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что законопроект о праве регионов усыплять бездомных животных будет отозван из Госдумы, его заявление приводит пресс-служба "ЕР".

"Вчера соцсети накрыла волна возмущения законопроектом. Не для того жители страны поддержали поправки в Конституцию и нашими коллегами по фракции "Единая Россия" принимался важнейший закон об ответственном обращении с животными, чтобы вот такими "инициативами" ставить крест на всей работе", - сказал Турчак.

Накануне депутаты Госдумы от "Единой России" Галина Данчикова, Надежда Максимова и Марина Беспалова внесли законопроект, в котором предложили не возвращать на улицы бездомных животных после вакцинации и стерилизации, а оставлять в приютах. При этом они предложили дать региональным властям возможность самим регулировать численность животных в приютах, в том числе путем "гуманных методов, гарантирующих быструю и безболезненную смерть". По мнению авторов документа, метод отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска животных неэффективен, и звери все равно "создают негативные последствия" для населения.