СК проверяет гибель хоккеиста молодежного "Динамо Санкт-Петербург"

Управление Следственного комитета по Ярославской области начало доследственную проверку после гибели 19-летнего игрока петербургского молодежного хоккейного клуба "Динамо Санкт-Петербург" Тимура Файзутдинова, получившего травму в матче против "Локо".

В СК заявили, что устанавливают все обстоятельства произошедшего, и по результатам проверки будет принято "процессуальное решение".

16 февраля Файзутдинов скончался в реанимации в больнице Ярославля, куда его доставили 13 марта. Во время матча 1/8 финала плей-офф МХЛ с ярославским "Локо" ему попала в голову шайба. Хоккеиста доставили в больницу имени Соловьева в тяжелом состоянии, три дня врачи боролись за его жизнь.

Матчи МХЛ 16 и 17 марта и матчи КХЛ 17 и 18 марта начнутся с минуты молчания. С 17:00 16 марта на крыльце у входа на Малую арену СК "Юбилейный" будет организовано место, где можно будет принести цветы в память о хоккеисте и оставить запись в книге памяти.