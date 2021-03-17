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14:08

Обвиняемый в нападении на полицейских на январской акции Ломов признал вину

фото ЗакС политика Обвиняемый в нападении на полицейских на январской акции Ломов признал вину

Куйбышевский районный суд 17 марта приступил к рассмотрению уголовного дела по статье о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов (ч. 1 ст. 318 УК РФ) на акции 23 января в отношении Андрея Ломова. Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила, что дело поступило с ходатайством о слушании в особом порядке. Как следует из Уголовно-процессуального кодекса, это означает, что обвиняемый полностью признал свою вину, а дело рассмотрят без исследования и оценки доказательств, собранных по делу. 

Следующее заседание суда назначено на 23 марта, уточнили в пресс-службе судов. Там же сообщили, что пока Ломову продлили заключение под стражей до 11 сентября. 

Ломова обвиняют в том, что на Невском проспекте во время акции 23 января он якобы применил силу к двум полицейским. Пресс-служба судов со ссылкой на органы предварительного следствия сообщила, что Ломов якобы "действуя умышленно, незаконно, на почве неприязненного отношения" не менее трех раз толкнул руками и телом одного сотрудника ОМОНа, и не менее двух раз также толкнул другого омоновца, чем причинил им физическую боль. 

"Таким образом, Ломов причинил существенный вред государственным интересам, дискредитировав в глазах общественности и отдельных граждан статус представителя власти, а также нарушил нормальную деятельность органов государственной власти и подорвал их авторитет перед лицом общества", - писала пресс-служба петербургских судов.

Ломова задержали 28 января. На следующий день, 29 января, суд арестовал его до 22 марта, хотя сторона защиты просила избрать другую меру пресечения без лишения свободы. Ломов является отцом семерых детей, после его ареста его знакомые запустили сбор средств на помощь оставшейся без кормильца семьи. Также они создали группу по поддержке Ломова и его супруги с детьми. Изначально он вину признавал только частично. Его супруга Елена сообщила "Фонтанке", что на сотрудников правоохранительных органов Ломова вытолкнула толпа протестующих. 

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