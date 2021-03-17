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16:29

Путин потребовал от прокуроров реагировать на неоправданный рост тарифов ЖКХ

фото ЗакС политика Путин потребовал от прокуроров реагировать на неоправданный рост тарифов ЖКХ

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры обратил внимание на проблему неоправданного роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, расшифровку приводит сайт Кремля.

"Много острых, чувствительных для граждан вопросов остаётся в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это и неоправданный рост тарифов, понятно, что экономика живёт по своим законам и влезать в эти законы очень опасно, но я говорю именно о неоправданном росте и несоблюдении стандартов качества обслуживания, попытке безосновательного перераспределения средств, выделяемых на ремонт инфраструктуры", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что рассчитывает на "принципиальную, основанную на строгом соблюдении закона позицию прокуроров" в этом вопросе – а еще при защите и восстановлении прав обманутых дольщиков.

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