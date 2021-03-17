Путин потребовал от прокуроров реагировать на неоправданный рост тарифов ЖКХ

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры обратил внимание на проблему неоправданного роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, расшифровку приводит сайт Кремля.

"Много острых, чувствительных для граждан вопросов остаётся в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это и неоправданный рост тарифов, понятно, что экономика живёт по своим законам и влезать в эти законы очень опасно, но я говорю именно о неоправданном росте и несоблюдении стандартов качества обслуживания, попытке безосновательного перераспределения средств, выделяемых на ремонт инфраструктуры", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что рассчитывает на "принципиальную, основанную на строгом соблюдении закона позицию прокуроров" в этом вопросе – а еще при защите и восстановлении прав обманутых дольщиков.